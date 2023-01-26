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已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽

股樓投資 20:02 2023/01/26

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祥益地產林家倫表示，天水圍居屋天富苑O座高層2室，實用面積650呎，三房兩廳連套廁，日前獲區內首置客垂青。該買家為「白居二」中籤者，鍾情單位位於高層，客廳及房間均擁開揚濕地景觀，屬優質戶，雖然原業主已移民，但由於不急於放售，表明善價而沽，最終獲上述買家以450萬(居二市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為6923元，屬市場價成交。

 

原業主於2008年以約99.6萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達350.4萬，單位升值逾3倍易手。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

天富苑 白居二 天水圍 祥益地產 二手市場

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