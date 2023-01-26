已移民業主唔急住要賣　天富苑三房善價450萬沽

祥益地產林家倫表示，天水圍居屋天富苑O座高層2室，實用面積650呎，三房兩廳連套廁，日前獲區內首置客垂青。該買家為「白居二」中籤者，鍾情單位位於高層，客廳及房間均擁開揚濕地景觀，屬優質戶，雖然原業主已移民，但由於不急於放售，表明善價而沽，最終獲上述買家以450萬(居二市場價)購入上址作自住之用，以實用面積計算平均呎價為6923元，屬市場價成交。

原業主於2008年以約99.6萬(居二市場價)購入單位，是次轉手帳面獲利約高達350.4萬，單位升值逾3倍易手。

【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售 原業主仍賺逾3倍離場【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同場加映 【孫子市法】港股升勢如脫兔 眾板塊發新年財

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機