麥當勞成為亞洲首個市場推出全球品牌活動 免費送出10萬張美食劵 即入內文睇點攞優惠

麥當勞於今年1月13日起，在英國首次推出「Raise Your Arches」的全球品牌活動，將於35個國家或城市陸續進行推廣，而香港麥當勞更成為全亞洲第一個市場打響頭炮。為答謝顧客多年來的支持，即日起強勢推出兔年首個品牌活動「去麥記 lor？」，並一連十日，透過香港麥當勞官方 Instagram 帳號，免費送出共10萬張經典美食的電子換領券。



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香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示：「我們非常高興成為繼英國後首個國際市場推出麥當勞全球品牌活動。麥當勞一直陪着香港人成長，並不斷為大家帶來創新意念與好玩開心時刻。我們亦十分興奮與華納唱片合作，讓大家可一邊於餐廳品嚐麥當勞經典美食，一邊欣賞國際及本地華納巨星的悅耳樂曲，為顧客帶來不一樣的餐飲體驗。」

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於 1 月 26 日（周四）開始一連 10 日，麥當勞推出「去麥記 lor？」品牌活動，於新一年送上不同的美食驚喜，包括送出1萬份「麥樂雞 (4 件)」、蘋果批、脆香雞翼 (2 件) 等，合共10萬張經典美食的電子換領券。



大家只需於活動推廣期內（1月26日至2月4日）每日到香港麥當勞官方 Instagram 帳號及緊貼有關指定活動帖文更新，然後完成三個簡單步驟即可參加活動：



1. 追蹤香港麥當勞官方帳號（@mcdonaldshk）

2. 到每日指定活動貼文內留言「^^去麥記歎（當日主題美食）lor？」

3. 標籤兩位朋友，即可參加活動。

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每日首 10,000 位合資格參加者的 Instagram 帳號將會收到由香港麥當勞官方帳號傳送的訊息，再依指示提交麥當勞 App 登記電郵，即可於 2 月 14 日或之前於麥當勞 App 內收到相關主題美食電子換領券，參加者可到餐廳憑券免費換領美食。



麥當勞餐廳即日起熱播華納歌手歌曲，當中包括七位本地歌手及樂隊：MC張天賦、Dear Jane、陳蕾、張蔓姿、Lewsz、Kiri T及Byejack，以及國際樂壇巨星兼格林美獎得主包括EdSheeran、Coldplay、Bruno Mars及Dua Lipa等。



香港華納唱片董事總經理李仁佳表示：「我們很高興今次與麥當勞攜手合作，為廣大樂迷有多一個渠道欣賞華納歌手們的音樂，日後大家無論在麥當勞餐廳品嚐熱香餅抑或巨無霸等滋味時，華納音樂亦會陪住各位顧客開心地享受每一頓美食！」



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責任編輯：陳詠妍