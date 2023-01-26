▲ 【濠賭股】農曆新年首4日錄得逾24.4萬訪澳旅客 瑞銀：數量仍低於市場預期

澳門旅遊呈回暖之勢，惟瑞銀投資銀行香港策略師陳志立提醒，訪澳旅客數量仍低於市場預期，需回升至佔疫前同期的 40-50%，濠賭業日均博彩毛收入（GGR，Gross Gaming Revenu）才有望達4至5億澳門元。瑞銀又料，濠賭業明年的EV/EBITDA（企業價值倍數）為 11.2 倍，符合該行2年均值的預計。

瑞銀認為，投資者需留意濠賭股的七大風險：（1） 與牌照更新、簽證政策、賭台上限及勞工許可證相關的監管環境發生意外變化；（2） 對内地需求的依賴，收入容易受中國經濟的影響；（3）博彩行業競爭加劇；（4）項目在開發及營運中的執行風險；（5）博彩牌照到期問題不明確；（6）香港社會政治氣氛；及（7）疫情對旅遊業及邊境管制的總體影響。

新春長假期結束，隨内地放寬防疫政策，便利中澳兩地之間的人員流動，旅澳人數因而大增。據澳門旅遊局統計，大年三十至年初三（21日至24日）共錄得逾24.4萬訪澳旅客，其中約13.8萬為內地旅客，分別佔疫前2019年同期的39%及21%。

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記者：伍鍵文