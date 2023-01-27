Kanye West舊愛自認住蝸居 大方曬極凌亂香閨

美國性感女星Julia Fox曾與饒舌歌手Kanye West（現稱Ye）拍拖，迅速打響知名度。Julia Fox近日拍攝Room Tour片，帶網民參觀位於紐約的香閨。她大方承認家居環境狹窄及極度凌亂，真實不造作的形象獲網民讚賞。

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Julia Fox的住宅位於寸金尺土的紐約曼哈頓區，她在TikTok上載短片展示樸素的家居環境，至今已獲得超過300萬瀏覽次數。

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Julia Fox坦言自己不愛過度炫富，認為國内仍有大量人無家可歸，感覺住大屋是一件很浪費的事。她表示自己更愛住細屋，享受溫馨的家居環境。

短片中展示Julia Fox家中的客廳，她把客廳改為睡房，而另一間面積較小的睡房則用作未夠1歲的兒子Valentino的遊戲室。

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她在片中也有展示狹窄的洗手間和廚房，但自認環境十分混亂，請求網民不要批評她。廚房内放了一堆鞋盒，Julia Fox就笑言對紐約人來說早已見怪不怪。

兒子Valentino的專屬房間内也堆滿了玩具等物品，Julia Fox表示自己花了最多時間和心思佈置這間房，但年幼的兒子仍只習慣與她同睡。

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責任編輯：鄭錦玲