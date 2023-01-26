港珠澳大橋往來港澳私家車配額增加　下月20日起接受申請

運輸署宣布，港澳兩地政府同意增加港珠澳大橋往來港澳的香港跨境非商用私家車常規配額，以加強港澳陸路跨境交通。新增配額1,000個，下月20日起接受申請。

符合申請資格人士下月20日上午9時起可經香港政府一站通網頁遞交申請，3月3日下午5時15分截止。

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運輸署稱，大橋啟用至今，署方已發放1,800個香港配額。新增配額將由第二季起分兩階段發放，公司配額和個人配額各500個，有效期不超過3年，申請資格維持不變。

公司配額供在港澳兩地均有註冊或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請，而個人配額則供在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久性居民申請。

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運輸署表示，持有效香港配額的私家車可不限次數經大橋進出澳門；配額有效期屆滿後會重新接受申請，以期讓更多人受惠。

申請程序和詳情可瀏覽運輸署網頁或致電2804 2600查詢。

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