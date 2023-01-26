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【麥當勞優惠】麥當勞推廣「去麥記lor？」　每日送出10000張換領券

商業 19:00 2023/01/26

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麥當勞推出兔年首個品牌活動「去麥記lor？」，將會一連10日透過官方IG帳號，免費送出合共10萬張美食電子換領券。10款美食包括麥樂雞、蘋果批、魚柳飽、豬柳蛋漢堡、脆香雞翼、新地雪糕、蜜糖BBQ味麥炸雞、中薯條、原味麥炸雞、芝士漢堡飽，有興趣可留意麥當勞IG活動帖文更新，並依指示參加活動。

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是次活動可追溯至今年1月13日，品牌在英國首次推出「Raise Your Arches」的全球品牌活動，並將於35個國家或城市陸續進行推廣，而香港麥當勞更成為全亞洲第一個市場打響頭炮。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示，香港成為繼英國後首個國際市場推出麥當勞全球品牌活動，,更讓大家可一邊品嚐經典美食，一邊欣賞國際及本地華納巨星的樂曲，帶來一樣的餐飲體驗。香港華納唱片董事總經理李仁佳指出，今次與麥當勞攜手合作，為廣大樂迷有多一個渠道欣賞華納歌手們的音樂。

編輯：歐陽佩

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