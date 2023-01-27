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拜登兒子亨特高價賣畫 面臨美眾議院共和黨人調查

環球社會熱點 08:05 2023/01/27

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美國眾議院議長麥卡錫早已揚言，共和黨成功控制眾院後，會將調查總統拜登及其家族列為優先任務。眾議院共和黨人周三（25日）決定，重新調查拜登幼子亨特畫作高價售出一事。

Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁 【下一頁】

亨特（Hunter Biden）兩年前起轉行為全職畫家，委託藝術商貝格斯（Georges Berges）位於紐約的畫廊，拍賣多幅畫作。

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他的作品慣用墨水和顔料在金屬上描繪抽象的花草樹木，每幅售價介乎5.5萬美元（約42.9萬港元）至22.5萬美元（約175.5萬港元）。

眾議院監督委員會新任主席、共和黨眾議員科默（James Comer）周三要求，對亨特的藝術品交易展開調查，向經銷商貝格斯作抄錄採訪。

特朗普3子女獲亡母分逾2億豪宅 前夫咩都無 【下一頁】

科默形容亨特只是新手藝術家，卻通過出售畫作獲得巨額資金，而買家身份卻一直不明，認為經銷商貝格斯應交代詳情。

白宮表示在拜登的總統任期初期已制定一項安排，允許亨特在不知道買家身份的情況下出售藝術品，將能避免發生潛在道德瓜葛。

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責任編輯：鄭錦玲

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