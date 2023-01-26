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【烏克蘭戰爭】烏獲坦克 再冀西方國家提供F-16戰機

環球社會熱點 18:30 2023/01/26

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美國和德國已宣布，將向烏克蘭派遣合共45輛主戰坦克。惟烏克蘭國防部顧問提出新目標，直言希望西方國家下一次能提供F-16等第四代戰鬥機。美國白宮發言人指正與烏方不斷磋商，未有承諾提供F-16戰機。

德美供應45輛坦克援烏 俄威脅燒毀 【下一頁】

烏克蘭國防部顧問薩克（Yuriy Sak）接受訪問時表示，烏克蘭下一個目標是獲得歐美戰鬥機供應。薩克指對獲得如F-16等戰機保持樂觀態度，烏克蘭需要每一種要求的武器，將努力確保盡快獲得第四代戰鬥機。

薩克稱若烏軍獲得西方戰鬥機，戰場上將獲得巨大優勢。他直言西方國家也曾拒絕提供俗稱「海馬士」（HIMARS）的高機動性多管火箭炮系統及坦克等，但最終都給予支援。他指除了核武，沒有武器是烏克蘭得不到的。

美德料供烏主戰坦克 數月内交付逾40輛 【下一頁】

烏軍目前正使用蘇聯時期的戰鬥機，包括米格-29（MiG-29）等。美國去年3月時，曾拒絕協助將米格-29戰機，從波蘭轉移至烏克蘭，至今亦拒絕提供F-16戰機。

美國白宮發言人柯比（John Kirby）周三（25日）表示，美國正與烏克蘭不斷磋商，會隨著情況變化而作改變，但現時未有任何相關資訊可以發布。

總部位於倫敦的智庫RUSI研究員Justin Bronk表示，若烏克蘭獲得西方戰鬥機，其空軍將在空對空及空對地的戰鬥中，殺傷力大增。但他同時亦指，烏克蘭仍需面對俄羅斯地對空導彈方面的風險，或迫使烏軍需在前線低飛。

責任編輯：李俊儀

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