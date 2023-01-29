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湯文亮：發展商會否減價促銷

名人薈萃 07:00 2023/01/29

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早幾日，筆者在超級市場遇上一個看淡樓的老友，他說有測量師講，香港有8萬個新樓單位，樓市要5.4年才消化完畢，地產商難免要減價促銷，所以，即使中港通關，對樓市並沒有幫助，今年樓價最少要下跌10％。

收入足夠毋須賤賣

筆者指着超市的貨物說，超市不但放滿不同種類的貨品，貨倉亦存有不少，為何超市沒有大幅減價？老實說，如果超市減價促銷，最後令貨倉沒有存貨，貨架又沒有貨，結果會如何？物價一定會「升到癲」。同樣道理，如果發展商促銷，短期內將所有新樓單位賣走，變成發展商手上沒有貨，結果會如何？筆者相信樓價會「升到癲」。發展商無論在公在私，都不會大減價促銷，必要時好像超市一樣，個別單位可以用小幅度減價。作用是引出潛伏的購買力，比大幅減價更有效。

很多人不明白，以為發展商一定要賣樓，而事實上如果沒有足夠土地儲備，發展商不會輕易賣樓，除非財政緊絀。但香港的發展商的地皮未必多，但錢一定多，所以不會減價促銷。又有人質疑，發展商如果是上市公司，一定要整靚盤數，不賣樓條數又點會靚？那些有疑問的人知其一不知其二，香港有不少發展商除了賣樓的收入之外，還有很多租金收入，那些大多數是以前所建屋苑的商場。千萬別看少那些商場收入，很多時會佔上市公司收入一半，既然有穩定收入，發展商又何須要減價促銷。

減價促銷得不償失

很多人以為減價一定可以促銷，其實這是一個美麗的誤會，減得少就沒有作用，減得多會令到以前未減價而買了樓的人不滿。大家看Tesla（TSLA）就知道，我深信在香港不會發生這樣的事，況且大幅減價會削弱發展商信譽，他日再推出新樓盤時，市民就會有疑問，究竟發展商他日會不會大幅減價，反而沒有興趣或者沒膽買入該發展商的樓盤。就算減價促銷是成功的，最後都會是得不償失，所以，減價的事，只是外人自以為是，發展商是不會考慮。

節錄自第795期《iMoney Wealth》鑑古知今。

 

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