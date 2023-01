【Twitter】馬斯克Twitter帳戶改名「Tweet先生」　笑言無法改回原名

Tesla(美:TSLA)CEO馬斯克周三(25日)表示,他將自己的Twitter帳號名稱改為「Tweet先生(Mr. Tweet)」,並笑言平台不允許他改回原來的名稱。

馬斯克近日官司纏身,2018年因發布「Tesla將私有化」的涉誤導帖文遭投資者集體起訴,據《金融時報》記者Patrick McGee透露,控方代表律師在庭上,誤稱馬斯克為「Tweet先生(Mr. Tweet)」,馬斯克當時反問一句「Tweet先生?」引發在法庭内的人哄堂大笑,他笑言這個稱呼「相當準確」。

馬斯克周四(26日)再度發文,笑言自己更改用戶名後,Twitter現在不允許他改回原來名稱。

Changed my name to Mr. Tweet, now Twitter won’t let me change it back 🤣