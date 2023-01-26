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【Twitter】馬斯克Twitter帳戶改名「Tweet先生」　笑言無法改回原名

股市 19:57 2023/01/26

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【Twitter】馬斯克Twitter帳戶改名「Tweet先生」　笑言無法改回原名

Tesla（美：TSLA）CEO馬斯克周三（25日）表示，他將自己的Twitter帳號名稱改為「Tweet先生（Mr. Tweet）」，並笑言平台不允許他改回原來的名稱。

馬斯克近日官司纏身，2018年因發布「Tesla將私有化」的涉誤導帖文遭投資者集體起訴，據《金融時報》記者Patrick McGee透露，控方代表律師在庭上，誤稱馬斯克為「Tweet先生（Mr. Tweet）」，馬斯克當時反問一句「Tweet先生？」引發在法庭内的人哄堂大笑，他笑言這個稱呼「相當準確」。

馬斯克周四（26日）再度發文，笑言自己更改用戶名後，Twitter現在不允許他改回原來名稱。

藍剔用戶需待官方認證後才能再次改名

自馬斯克以440億美元將Twitter私有化後，推出不少改革措施，包括為防止賬號假冒，藍剔用戶在未獲官方認證後無法再次更改名稱，亦有名人嘗試更在Twitter名稱。

以歌曲〈Say So〉登上美國《告示牌》榜單榜首的歌手Doja Cat將其Twitter賬號改爲「聖誕（Christmas）」後，便發現自己無法改名，只能發帖文向馬斯克求助，更直言表示「我不想當聖誕節一輩子。」

其後，其Twitter賬號獲批再次改名，惟Doja Cat向馬斯克致謝後，竟將名字改為fart（放屁），令網民莞爾一笑。

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