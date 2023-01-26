▲ 【香港經濟】香港12月出口跌29% 創逾68年最大跌幅 料短期受累環球增長疲弱

政府統計處發表12月本港進出口表現，期內整體出口跌28.9%，創下自1954年5月跌31.3%以來最大跌幅，同期進口貨值下跌23.5%。政府發言人表示，受到外圍環境惡化及跨境陸路運輸受阻嚴重拖累，上月商品出口貨值的按年跌幅進一步擴大，輸往內地、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌。

政府發言人又稱，環球增長疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現有負面影響。不過，跨境陸路運輸在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵消部分壓力。

2022年出口跌8.6% 有形貿易逆差3,958億

2022年埋單計數，全年商品整體出口貨值跌8.6%，同時商品進口貨值下跌7.2%，全年錄得有形貿易逆差3,958億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

香港12月輸往亞洲的整體出口貨值下跌29.2%，尤其是日本（跌39.3%）、台灣（跌34.4%）、泰國（跌31.0%）、中國內地（內地）（跌30.4%）和越南（跌26.5%）。

機械等出口貨值跌490億

政府統計處指，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減490億元，跌21.6%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（減329億元，跌44.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減241億元，跌39.8%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（減63億元，跌28.7%）。

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編輯：李哲毅