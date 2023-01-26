衰退風險再現美元受壓　中國復甦帶動風險向好

美國企業公佈的上季業績低迷，再度勾起市場對美國經濟衰退的擔憂，投資者預期聯儲局將提早暫停加息，甚至可能於2023年後半年掉頭減息，利率期貨市場期望的加息峰值亦降至4.89%。最新經濟數據亦較疲弱，美國12月領先指標按月跌1%，比預期低；二手樓銷售跌至402萬間，較預期高但仍為約12年來新低。美元指數跌至九個月低位附近徘徊，估計市場於下週的美、英、歐等多間央行會議結果公佈前採取觀望態度，外匯市場將較為平靜。

農曆新年假後香港首個交易日紅盤高開，美國上市的中國股票向好，帶動香港及亞洲區風險情緒高漲。據媒體報導，中國旅遊數據在取消清零政策後回升，表明消費正在復蘇。除夕以來，公路、鐵路、航空和水路的日均出行量從2022年同期的1860萬人次躍升至約 2400 萬人次。國內旅游亦相當火爆，春節前三天的旅遊景點門票預訂量同比飆升79%。同時上年度中國國內家庭存款亦按年增加 17.5%。如果中國經濟增長前景改善，這些家庭將釋放過去幾年過多的儲蓄用於消費，有助經濟復甦。

責任編輯︰梁浩碩