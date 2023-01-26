Twitter疑配合印度禁令 封殺BBC莫迪紀錄片

英國廣播公司（BBC）早前推出一套關於印度總理莫迪的紀錄片，內容指莫迪放任國内針對穆斯林的暴力情況。莫迪政府要求Twitter等社交平台審查紀錄片相關帖文。有印度議員指Twitter已按印度政府要求，限制印度網民觀看與紀錄片相關的部分帖文。

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BBC本月播出紀錄片《India: The Modi Question》，內容聚焦莫迪（Narendra Modi），並指他放任國内針對屬當地宗教少數派穆斯林的暴力。

莫迪政府形容相關紀錄片為「敵對政治宣傳及反印度的垃圾」（hostile propaganda and anti-India garbage），要求Twitter等公司審查平台有關紀錄片的帖文。

印度議員Derek O’Brien近日發布帖文顯示，Twitter似乎已因應印度政府要求，限制部分帖文令其未能在印度境內收看。帖文包含兩張截圖，Twitter指，因應法律要求，他此前發布的帖文已在印度境內被限制。

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Twitter總裁馬斯克（Elon Musk）周三（25日）回應加拿大律師David Freiheit提問時承認，首次聽聞此事。

馬斯克指他同時營運電動車企業Tesla及太空探索公司SpaceX，不可能一夜之間解決Twitter在各地的問題。他並未承諾將採取何種行動。Twitter公司亦未回應相關問題。

Twitter雖未清晰表態，但亦已引來大量網民批評。倡導組織Indian American Muslim Council行政總監Rasheed Ahmed更發表聲明，指馬斯克自稱絕對支持言論自由，但在Twitter上限制討論BBC相關紀錄片，證明對他而言利益比人權更重要。

路透社報道指，印度仍然持續打壓相關紀錄片，德里（Delhi）警方更拘捕了一批聚集觀看的學生。印度政府亦同樣要求YouTube，刪除其網站上相關影片。YouTube回應指，會根據版權相關要求採取行動。

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責任編輯：李俊儀