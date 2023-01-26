  • 18°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 18:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Twitter疑配合印度禁令 封殺BBC莫迪紀錄片

環球社會熱點 18:00 2023/01/26

分享：

分享：

英國廣播公司（BBC）早前推出一套關於印度總理莫迪的紀錄片，內容指莫迪放任國内針對穆斯林的暴力情況。莫迪政府要求Twitter等社交平台審查紀錄片相關帖文。有印度議員指Twitter已按印度政府要求，限制印度網民觀看與紀錄片相關的部分帖文。

Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁 【下一頁】

BBC本月播出紀錄片《India: The Modi Question》，內容聚焦莫迪（Narendra Modi），並指他放任國内針對屬當地宗教少數派穆斯林的暴力。

莫迪政府形容相關紀錄片為「敵對政治宣傳及反印度的垃圾」（hostile propaganda and anti-India garbage），要求Twitter等公司審查平台有關紀錄片的帖文。

印度議員Derek O’Brien近日發布帖文顯示，Twitter似乎已因應印度政府要求，限制部分帖文令其未能在印度境內收看。帖文包含兩張截圖，Twitter指，因應法律要求，他此前發布的帖文已在印度境內被限制。

馬斯克帳戶改名「Tweet先生」：Twitter唔准我改返原名 【下一頁】

Twitter總裁馬斯克（Elon Musk）周三（25日）回應加拿大律師David Freiheit提問時承認，首次聽聞此事。

馬斯克指他同時營運電動車企業Tesla及太空探索公司SpaceX，不可能一夜之間解決Twitter在各地的問題。他並未承諾將採取何種行動。Twitter公司亦未回應相關問題。

Twitter雖未清晰表態，但亦已引來大量網民批評。倡導組織Indian American Muslim Council行政總監Rasheed Ahmed更發表聲明，指馬斯克自稱絕對支持言論自由，但在Twitter上限制討論BBC相關紀錄片，證明對他而言利益比人權更重要。

路透社報道指，印度仍然持續打壓相關紀錄片，德里（Delhi）警方更拘捕了一批聚集觀看的學生。印度政府亦同樣要求YouTube，刪除其網站上相關影片。YouTube回應指，會根據版權相關要求採取行動。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁
今日
Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
2023/01/20
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
2023/01/16
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
Twitter再裁員 涉內容審查及監督仇恨言論部門
2023/01/08
Twitter再裁員 涉內容審查及監督仇恨言論部門
大仔教煎貴價牛扒惹劣評 碧咸嫂護兒串網民唔識嘢
2023/01/07
大仔教煎貴價牛扒惹劣評 碧咸嫂護兒串網民唔識嘢

你可能感興趣

Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁
今日 12:55
Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
13:22 2023/01/20
辛偉誠坐車拍片無扣安全帶 警方調查被批浪費時間
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
14:30 2023/01/16
俄羅斯女網紅搭死亡客機 魂斷尼泊爾空難
社交平台 人權 宗教 莫迪 紀錄片 印度 Twitter 馬斯克

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】烏獲坦克 再冀西方國家提供F-16戰機

下一篇文章

英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭戰爭】烏於索萊達撤軍 赫爾松再遭炮擊（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏於索萊達撤軍 赫爾松再遭炮擊（不斷更新）
末日時鐘調快至倒數90秒 俄烏戰爭增核升級風險
末日時鐘調快至倒數90秒 俄烏戰爭增核升級風險
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月26日 時間12:00）
英3歲童跟父母領免費食物 每日逾300人輪候
英3歲童跟父母領免費食物 每日逾300人輪候
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金
日本暴風雪致交通延誤 數百航班及JR乘客滯留
日本暴風雪致交通延誤 數百航班及JR乘客滯留
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款