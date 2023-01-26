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英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴

環球社會熱點 17:00 2023/01/26

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英國副首相兼司法大臣藍韜文去年被指控職場欺凌，事件愈演愈烈。英媒指最少有24名公務員投訴藍韜文，藍韜文的内閣職位可能隨時不保。

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英國政府去年11月證實，當局接連收到有關藍韜文（Dominic Raab）涉嫌職場欺凌的投訴，其後已著手調查。

首相府上月已證實他面臨8項投訴，其中6項發生於他首次出任司法大臣時，另外兩項分別於他出任外相和脫歐大臣時。

英國《衛報》周三（25日）報道，藍韜文目前面臨更大範圍的指控，最少有24名公務員正式投訴他。

除了兩項正式投訴外，其餘所有投訴都涉及多名控告人。藍韜文於司法部任職初期的部分私人辦公室職員，據報已提交聯署信投訴他。據報目前投訴藍韜文的人數或超過30人。

公務員曾投訴藍韜文每日多次貶低下屬，表現非常粗魯和咄咄逼人。下屬據報感到恐懼，與他開會前就會身體不適，也會經常流淚甚至有輕生念頭。

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英媒《鏡報》去年11月聲稱，藍韜文工作時極速將下屬「用到盡」，因此被人私下稱為「焚化爐」（The Incinerator）。

《衛報》又引述政府內部人士認為，調查深度及一部分指控的嚴重性較高，反映他或難以保住副首相兼司法大臣的官位。

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責任編輯：鄭錦玲

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