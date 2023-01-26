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【Good Food,Good Mood@iM網欄】上環Whey 創意新加坡風味西餐

名人薈萃 17:18 2023/01/26

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心水清的讀者可能記得我早在年半前已經介紹過Whey，最近張敬軒以《Revisit》命名演唱會，讓我重新思考這個單字：好歌值得一聽再聽，好的餐廳當然值得一再探訪，但當時好並不等如現在也好，曾經被我視為Fine Dining天花板的Robuchon便是最近一個令人失望的例子，那麼年半前令我回味無窮，覺得值得revisit的Whey又如何呢？Let’s find out！

 

三款Amuse Bouche上枱一刻我不禁感嘆：Whey的食物賣相真的很美；雖說味道重要，但在「手機食先」的時代，賣相靚必然可以加分。首先是偏酸的花形餅配青檸醬及鮮蠔汁，然後是甜絲絲的粟米薄脆卷，最後是用魚子醬點綴、香茅及鹹鮮味較重的阿拉斯加雪蟹撻，味道各有不同，是一個有趣的開端。

 

牡丹蝦刺身，配搭薑花、蘋果粒及醃漬紅洋蔥，醬汁以清新的四季柑及韭葱油製成，味道偏酸，作為開胃菜十分稱職，一旁的法國魚子醬味道溫和。

 

用雞骨及豬骨熬湯，加入白胡椒、肉桂及竹笙、羊肚菌等配料，白胡椒味頗重，偏辣，甚有東南亞風味。

 

中段才出現的麵包，跟開業時一模一樣，用新加坡黑果（Buah Keluak）製作的牛奶麵包，配上黑果醬；麵包不錯，黑果醬卻不是我杯茶。

 

金目鯛以35年陳年紹興酒醃過，汁醬是濃郁的魚骨湯，加入山竹汁、三文魚籽及辣椒油；魚肉細嫩幼滑，紹興酒香味突出，好好吃喔！

 

主菜是乳鴿，在牧草（Hay）中熟成兩星期，烤熟，底部以栗子鋪墊，醬汁加了杞子香醋；乳鴿肉軟腍，髀位帶點焦糖的微甜。

接下來這道菜忘記拍照了，是一道叻沙湯麵，配上象拔蚌及自家製辣醬。溫馨提示：叻沙湯本身已帶辣味，怕辣人士切忌「貪得意」另加辣醬。

 

主菜後用微酸的梅子雪葩間場，清一清味蕾。

 

甜品底部是新加坡特色千層蛋糕，上面一球椰子雪糕，再配咖啡醬；另一道甜品是餐廳的招牌菜式，用上10件貓山皇榴槤來製作一球雪糕，所以味道之濃郁可想而之，再配上魚子醬來營造甜中帶鹹的味道，不吃榴槤的我無福消受，但身為榴槤控的閨密M卻盛讚，說是全晚之冠。

 

餐後美點也秉承Amuse Bouche的漂亮，有爆炸糖泡芙、美祿Tiramisu撻及粟米可麗露蛋糕。總括而言，第二次再訪的驚喜度是沒有第一次大，但食物水準還是不俗的。

 

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作者_Carmen Ko（高詩琪）簡介：
一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko（高詩琪）

欄名 : iMoneyGoodFoodGoodMood

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