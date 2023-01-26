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【維達3331】維達去年賺7億 跌57% 全年派息減20% 股價逆市下跌

股樓投資 17:13 2023/01/26

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維達國際（03331）公布，截至去年12月底止，純利7.06億元，下跌57%；收入194.2億元，升4%；末期息每股0.3元，全年共派息0.4元，按年減少20%。

維達股價今日（26日）收報22.35元，逆市下跌6%，成交額7,500萬元。

紙巾業務全年收入161億元，按年升3.9%，增幅剔除匯率影響為 7.8%，佔本集團總收益的83%。紙巾分部的毛利率及分部業績利潤率分別減少7.9個百分點及7.2個百分點，至27.5%及5.2%。集團將以高端品類為核心，持續在品牌建設、產品創新以及營商能力等方面進行高質量投入。

延伸閱讀：【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點   另推薦13隻通關受惠股【見下頁

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個人護理業務收益增長4.4%至33.14億元，增幅剔除滙率影響為9.6%，佔集團總收益的17%，毛利率及分部業績利潤率分別為31.7%及2%。

截至去年年底，集團造紙設備設計年產能達1,390,000噸，包括位於華南及華東生產 基地的計劃中造紙產能擴張，以應對持續增長的市場需求。

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記者：李兆明

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經濟 港股 派息 純利 維達國際（03331）

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