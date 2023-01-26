【電動車】Tesla斥資逾280億興建新廠　 生產電動貨車Semi及電池

▲ Tesla表示，即將於內華達州廠區興建兩座新廠房，其中一座將量產電動貨車Semi，另一座工廠將生產新款電池4680。

電動車巨頭Tesla不斷拓展業務，近日Tesla更宣布，將會額外投資逾36億美元（約281.9億港元），擴充美國內華達州廠區，興建兩座新廠，分別生產新款電池及Semi電動貨車。

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Tesla表示，即將於內華達州廠區興建兩座新廠房，其中一座將量產電動貨車Semi，另一座工廠將生產新款電池4680，預計4680電池廠的產能為100吉瓦時（GWh），每年可供應予多達200萬輛輕型電動車使用。Tesla補充指，預計兩座工廠可創造3,000個工作機會。

Tesla透露，自2014年起，內華達州工廠的投資額已累積超過62億美元（約485億港元），廠房面積達540萬平方呎，目前主要生產電動機、電池和Powerwall儲能系統。

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責任編輯：曾曉汶

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