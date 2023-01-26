聯合國預測2023年世界經濟增長放緩　由約3％降至1.9％

聯合國日前發布《2023年世界經濟形勢與展望》報告，提到在新冠疫情、烏俄戰爭、高通脹和氣候變化等影響下，2022年世界經濟遭受重創，2023年世界經濟繼續承壓，預測今世界經濟增長會由約3%下降至1.9%，為近幾十年來最低的增長率之一。

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報告表明近期世界經濟前景暗淡且存在不確定性，不過若2024 年部分不利因素將開始減弱，預計全球經濟增速將回升至2.7%。不過，這在很大程度上將取決於貨幣持續緊縮的速度和順序、烏克蘭戰爭的進程和後果以及供應鏈進一步中斷的可能性。



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聯合國指出，全球金融狀況趨緊，加之美元走強，加劇了發展中國家的財政和債務脆弱性。自2021年底為抑制通脹壓力、避免經濟衰退，全球超過85%的央行紛紛收緊貨幣政策並上調利率。去年全球通脹率約為 9%，創數十年來的新高，而預計2023年全球通脹率將有所緩解，但仍將維持在6.5%的高水平。

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