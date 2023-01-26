【舊機更新】蘋果修正漏洞　iPhone 5s等多款產品獲系統更新

▲ 蘋果沒有遺忘舊機客戶。

蘋果（Apple）日前推出iOS 16.3與iPadOS 16.3系統更新時，也沒有遺忘舊有客戶。蘋果同時也為在市場上發售已有10年的iPhone 5s，推出iOS 12.5.7最新安全性更新，修正保安漏洞。

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蘋果早前推出iOS系統更新，為iPhone 14用戶修正問題。與此同時，蘋果也為多款舊產品，包括：上市多年的iPhone 5s、iPhone 6、iPhone 6 Plus、iPad Air、iPad mini 2、iPad mini 3 和 iPod touch（第 6 代）推出iOS 12.5.7更新，修正涉及惡意製作的互聯網內容導致執行任意代碼的保安漏洞。

蘋果提醒，若用戶仍在使用的舊款 iPhone、iPad或Mac電腦，出現系統更新的提醒，應盡快執行，確保其能安全使用設備。

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責任編輯：曾曉汶

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