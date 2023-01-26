【香港經濟】花旗料今年第3季本港GDP急升5.8% 有望受惠通關效應

▲ 財政司司長陳茂波報喜，今年香港經濟遠比上年好。

政府將於下周三（2月1日）公布去年第4季，以及去年全年本港生產總值（GDP）的初步預估數據，綜合各界的最新預測，花旗料去年全年GDP按年收縮2.8%、華僑永亨料負增長3%、香港大學香港經濟及商業策略研究所料縮3.1%、總商會料縮3.3%。而財政司司長陳茂波已多次預警，去年GDP或萎縮3.2%，扭轉前年急彈6.5%，市場緊盯政府對今年經濟的預測。

信銀國際料今年港經濟增長4%

業界齊料今年經濟增長有顯著改善，最樂觀是信銀國際，大膽預估約升4%；最保守是港大，料僅升2.5%。中間落墨者是一眾大行，包括滙豐（HSBC）、星展、穆迪及總商會，不約而同料今年本港GDP急彈3.8%，華僑永亨料升3.6%、花旗料升3%、中銀香港 （02388） 料升2.8%、上商料升2.6%。

業界普遍指通關為本港經濟打下強心針，但對疫後的復甦步伐快慢速度，以至財爺在2月22日的預算案會否再派消費券等，對零售消費市道的影響有不同看法。

不過，專家皆期望第2季開始，本港GDP將急速勁彈，花旗預計第3季本港經濟有明顯增長，急彈5.8%；穆迪卻估計第4季增長才最勁，料抽升7.7%。

順帶一提，彭博早前對10多位經濟師作調查，料今年本港GDP升3.3%，新加坡只升2%，乃自2008年後，增長速度首次超越星洲。

至於對本港明年GDP預測，以花旗最牛，料升3.4%，華僑永亨及上商最悲觀，料只升2.2%。

此外，綜觀去年第3季本港GDP已急跌4.5%，乃連續3季經濟呈負增長，花旗料第4季仍陷負數1.4%。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，去年第四季香港經濟料按年收縮1.4%，全年實質經濟估計收縮2.8%。受惠於內地重新開放，香港經濟今年可望恢復增長，首季或按年增長1.4%，第二季或加快至1.8%，第三季增長或達5.8%，第四季增長可能回順至2.8%。2023年全年實質經濟增長預測為3%，2024年預測為3.4%。

展望較長線，華僑永亨料2025年僅升2%、上商研究部主管林俊泓卻預測升2.5%。

華僑永亨：內地旅客重臨 有望刺激港經濟

華僑永亨銀行經濟師姜靜認為，去年全年香港經濟按年收縮3%，主要受疲弱的投資和外需拖累，疊加上半年的嚴峻疫情、主要央行加息導致金融條件收緊，以及全球資產市場進入熊市，本港的消費情緒亦大受打擊。幸而，去年尾中港兩地退出動態清零並重啓經濟，市場氣氛大大改善，風險受到控制。

姜靜補充，隨着1月迎來通關，預計今年内地訪港的遊客，其消費將為香港經濟帶來約1%到1.5%的增長，而本地消費和投資情緒也將從谷底反彈。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪