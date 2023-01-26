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【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】鐵人Shirley跑賽暈倒再起身 10k sub40後冀港馬成萬金小姐

名人薈萃 16:21 2023/01/26

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如果做運動做到不省人事，身邊人擔心當然少不了，當事人甚至可能要想想是否要繼續玩下去。大律師Shirley Hung早幾個月參加10公里賽，在最後300米希望刷新個人紀錄，誰不知暈倒下來，兩個月後她站起來重新出發，並在今年一月天水圍10公里賽事一償所願，衝破40分鐘大關，造出39分34秒的個人最佳紀錄，並登上頒獎台領取組別亞軍。

Shirley成功在10公里賽衝破40分鐘大關，心情激動！

破紀錄的一刻！

站上頒獎台。

讀書時期完全是「零運動」的Shirley，只曾「貪有型」玩過跳舞，以及滑水、滑雪等活動，「幾十歲人」早幾年才開始跑步。緣於工作上的前輩送上一部公路單車接觸到三鐵活動，但由於不懂游泳，只可由陸上兩項，即騎單車及跑步開始，後來跟上跑會「豐山跑」教練KFC（即日前四徑挑戰以59小時30分成為完成者之一的張祺豐Kevin)，展開跑步的正式訓練旅程。

Shirley跑步教練KFC早幾日以sub60時間成為四徑挑戰完成者之一。

Shirley表示「我性格是每做一樣事一是不做，做就要認真做好，定了的目標或者許下的承諾一定會盡力做到」，所以踏上跑步路之後，很快就朝着10公里sub40、半馬sub130的目標邁進。Shirley指開始運動後發現運動很誠實，只要付出就一定有回報，雖然每人回報的時間和程度有所不同，但付出的努力一定不會白費，而這動力令Shirley一直想向前行，好奇自己能走得多遠。

「要做就要認真做好，定下目標就要盡力做到！」是Shirley衝sub40的強大信念。

Shirley又分享，辛苦的時候要慢下來甚至放棄其實很容易，但如果這樣令自己最後達不到原先目標，就一定會後悔自己當刻沒有堅持下去，所以Shirley每次比賽，最常和自己說的一句說話就是「不要讓自己後悔！」。她又直言如果想偷懶的話，倒不如留在家中大覺瞓，落場比賽就一定要盡力完成。

每一次比賽都會堅持到最後。

可能不少人認為幾十歲才開始跑步覺得很難，但Shirley直言「Never too late to start!」，只要按着自己目標一步一步前進，並沒有快與慢早或遲。她又指sub40、sub130等只是在個人成長不同階段給予自己的目標，並無特別意義，達到固然開心，但開心一會後，內心很快就會有下一個目標出現，就會朝着新目標繼續努力。

30+的Shirley表示跑步或跑山是Never too late to start的運動。

「回帶」去年11月Shirley臨衝綫前暈倒一幕，當日她參加在西九舉行的10公里賽事，去到最後300米時間大約38分鐘左右，眼看衝綫在即，Shirley下一個畫面已是坐在草地上，跑錶亦已停下。她當時還以為已經衝了綫成功sub40，由工作人員告知才知道自己未有完成賽事，在衝綫前暈倒「斷片」失去記憶，由另一名跑手帶他到旁休息，自己也不敢相信。Shirley指當日自己休息後已無大礙，但就上了寶貴一課，知道凡事不能夠去到太盡，學會了要冷靜而非「死衝」，始終自己跑齡不長，學跑步不久後就因為疫情，大部分比賽停辦，所以欠缺比賽經驗。她又指教練經常提醒，每場比賽是否跑得好並非取決成績，而是看當日有沒有將自己的能力及狀態發揮到最好，她會繼續努力學習這個道理。

比賽暈倒經驗為Shirley帶來寶貴一課。

不止跑步，Shirley跑山一點不慢。Shirley形容跑山是另一個奇幻旅程，因為教練KFC是山界高手，Shirley初入跑班不久，KFC即安排她參加「逆の女」50公里組別山賽，她指當時沒有任何越野跑經驗，連跑山鞋也沒有，落山就像企鵝一樣。後來賽事因為疫情不斷延期，最終改至2021年底以虛擬形式進行，期間Shirley不斷練習，最終在強大跑班同學陪跑下，以少於6小時完成逆走港島徑，以初跑山而言亦屬相當快的時間。Shirley表示會繼續以越野跑作為交叉練習，並會繼續玩山賽吸收經驗，她又指越野跑涉及技巧及經驗都很多，形容自己路痴從來不會獨自跑山的Shirley，慶幸每次跟跑班及一眾山界高手練習，都是向他們學習的好機會。

Shirley在跑道上一直感謝KFC（右）的教導，並從對方身上學到很多跑山的技巧及體會。

Shirley指近幾個月都因為不同的跑步跑山比賽，焦點都主要放在跑步身上，其次為游水，跑步一星期會有兩堂高強度的速度課，因初馬關係周末會加括長課，地點不定，最重要是可以和隊友一齊練，因為練得開心會有更多動力。

早前Shirley在大嶼山50的27公里組別山賽勇奪亞軍。

不少出色的跑手職業離不開老師、護士、消防員或紀律部隊等，大律師則很少聽到。Shirley指自己工作繁忙亦不穩定，但不穩定反而是優勢，因為可以隨時抽時間練習，所以每天都會帶着跑鞋跑衫上班。若果工作日程表排得滿滿，就會在天未光的時候跑完步才上班。由於跑班及泳班通常在晚上，問題大致不大，她亦知道相比其他跑班同學，自己跑量算少，但會在有限時間內「盡做」。

Shirley指大律師工作繁忙亦不穩定，反而有隨時練跑的機會。

Shirley下個比賽將會是3星期後的香港馬拉松，第一次挑戰全馬賽事，她指長跑一直非自己主項，未試過全速跑30km或以上的路跑，所以長跑經常遇到的「撞牆」，Shirley並未感受過，亦因此而感到緊張，所以她今次目標亦較為保守，希望能成為萬金小姐，以少於3小時30分的時間完成賽事。

未跑過全馬的Shirley，希望下月港馬做出sub330成績。

放低單車練習一段時間的Shirley表示港馬後應會着重練習更多三鐵，希望下半年有機會可以參加海外Ironman70.3賽事，即1.9公里游泳、90公里單車加上半馬跑步的三鐵賽事。且看大律師Shirley會否在香港馬拉松及國際三鐵賽事更上一層樓，繼續在不同比賽發光發亮！

稍後Shirley將會備戰三鐵，再次踏上單車衝刺。

 

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介:

跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

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撰文 : Clayton Lauw（劉茸）

欄名 : 跑呀跑跑咗去邊？

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