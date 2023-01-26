▲ 【汽車股】豐田社長變動 創辦人第三代豐田章男交棒予Lexus社長佐藤恒治

日本汽車製造巨頭豐田汽車 （Toyota；美：TM）發布人事調整，現任社長豐田章男（Akio Toyoda）將轉任董事會主席，其社長一職將由53歲的首席品牌總監、凌志（Lexus）國際總裁佐藤恒治（Kouji Sato）接任，自4月1日起生效。

現年66歲的豐田章男是豐田創始人豐田喜一郎的孫子，於2009年出任社長，並領導豐田成為全球最大汽車製造商。

據豐田汽車網站指，現年53歲的佐藤1992年3月從早稻田大學機械工程學士學位畢業後，於同年4月加入豐田。

2016年初，佐藤被任命為凌志國際的首席工程師，並於次年4月升任該豪華汽車品牌的負責人。2020年1月晉升為營運總監，出任凌志國際社長。2021年1月，他再獲任命為首席品牌總監。

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