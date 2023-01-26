【CVX】雪佛龍股票回購預算增加兩倍 季度股東分紅增加6% 料2022年利潤翻倍至372億美元

雪佛龍公司（CHEVRON CORP.）（CVX）在25日（週三）表示，由於油氣價格高漲，股票回購的預算將會增加兩倍，達到750億美元，季度股東分紅增加6%。

截至週三收盤，雪佛龍的市值約為3,500億美元，這意味著按當前價格計算，回購將佔該公司股票的20%以上。

即使在股市大幅下跌的情況下，股價在2022年也上漲了50%以上。

【職場趣聞】公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 網民 ： 公司傳統真有趣 !【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

根據金融信息公司路孚特（Refinitiv）的估計，雪佛龍會在27日（週五）會報告2022年的利潤翻倍至372億美元。而今年在新的石油和天然氣項目上的預算為170億美元，比去年增加了20億美元。

分析師預測，雪佛龍和埃克森美孚 (ExxonMobil)（XOM）準備公佈的2022年年度利潤，總額接近1000億美元，創下新紀錄。

雪佛龍股價在盤後交易中上漲近3%。

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷