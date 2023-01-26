  • 18°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 17:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【CVX】雪佛龍股票回購預算增加兩倍 季度股東分紅增加6% 料2022年利潤翻倍至372億美元

環球政經 16:39 2023/01/26

分享：

分享：

雪佛龍公司（CHEVRON CORP.）（CVX）在25日（週三）表示，由於油氣價格高漲，股票回購的預算將會增加兩倍，達到750億美元，季度股東分紅增加6%。

截至週三收盤，雪佛龍的市值約為3,500億美元，這意味著按當前價格計算，回購將佔該公司股票的20%以上。

即使在股市大幅下跌的情況下，股價在2022年也上漲了50%以上。

【職場趣聞】公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 網民 ： 公司傳統真有趣 !【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

根據金融信息公司路孚特（Refinitiv）的估計，雪佛龍會在27日（週五）會報告2022年的利潤翻倍至372億美元。而今年在新的石油和天然氣項目上的預算為170億美元，比去年增加了20億美元。

分析師預測，雪佛龍和埃克森美孚 (ExxonMobil)（XOM）準備公佈的2022年年度利潤，總額接近1000億美元，創下新紀錄。

雪佛龍股價在盤後交易中上漲近3%。

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
雪佛龍（Chevron，美：CVX） 美股 石油 天然氣 股票 回購 金融 美元

上一篇文章

【IBM】IBM宣佈裁員約3900名 股價下降2% 2022年現金流比預期差

下一篇文章

【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款