【港元定存】儲利市錢揀銀行3妙法 港元定存息最高18厘

▲ 低門檻最高港元定存息享18厘。

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福兔年首個交易日，今天（1月26日）暫有6間銀行減港元定期存款息，普遍在高位回「兔」，建行亞洲撤4厘息，目前最高只是3個月、半年及1年的3.65厘年息；星展下調1年期息率0.1厘，新息率跟半年期看齊，報4.2厘；信銀微降3個月年息0.05厘至險守4厘；交銀香港削3個月及半年年息，尚幸1年期仍險守4厘；擅打高息牌的大眾財務及創興更全面削息。

猶幸虛擬銀行逆市獨加，平保 （02318） 旗下虛銀平安壹賬通（PAOB）調升3個月及5個月年息0.2厘，現時3個月報4.2厘，5個月為4.4厘。

加元定存短息王15厘【下一頁】

此外，本周六（28日）已是初七人日，下周日（2月5日）是有中國情人節之稱的元宵佳節，提醒大家農曆新年快過去，是時候拆利市，即使疫後利市或縮水，單身族也須為壓歲錢或跨年利市增值，因不少銀行提供低門檻的港元定期存款高息優惠，包括滙豐（HSBC）及中銀香港 （02388） 等龍頭行，入場費只須1萬元也享特惠息。

避險派不想好意頭錢在股海冒太大風險，揀保本賺息的定存，博積少成多可聚沙成塔，比拼入場費1萬元或以下銀行的特惠息，有3大特色，包括：

（1）門檻最低：兩大龍頭發鈔行的起存額為1萬元，小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）、PAOB、東亞 （00023） 、上商與南商的起始金額齊須1000元；TOM集團 （02383） 有份的虛銀滙立（WeLab Bank）的進場費僅10元。不過，門檻低處未算低，工銀亞洲、騰訊 （00700） 及港交所 （00388） 參股虛銀富融（Fusion Bank），以及眾安（ZA Bank）存款計劃的上車銀碼皆是1元；花旗更不設最低存款額。

（2）最易進場：兩大發鈔行及恒生 （00011） 等大行的門檻雖齊為1萬元，惟同須附帶條件才享最高息，例如資產總值達一定銀碼的指定理財戶等。要數較少限制，舉信銀國際為例，只要求在「inMotion動感銀行」開戶，至於大打普惠金融牌的一眾虛銀，關卡更少。

（3）最高息：縱使港銀自去年底開始掀起劈息潮，但今年仍驚現創新高的破頂息，息率更是罕現的雙位數；但善用利市錢發新財，須守株待兔至2月10日。因中銀香港提早於年廿五（1月16日 ）預告，客戶經BoC Pay或手機銀行派發或收取電子利是，均可於今年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」1萬元或以上，開立「特優定期存款（電子利是）」，7天定期存款年利率享18厘超高息。每名合資格客戶於上述推廣期內只可享受此優惠一次，以存款上限為10萬元，期內短存速賺息約345元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪