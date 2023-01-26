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【港股紅盤】騰訊小米發威 恒指兔年紅盤高收 全日上升522點

股樓投資 17:31 2023/01/26

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新春假期完結，恒指今日復市，資金續追捧受惠內地通關及政策支持的中資股，全日以最高位22567點收市，上升522點。科技股成為是日大市火車頭。騰訊控股(00700) 發放獎勵股份，全日收復400元關口，收報406.8元上升3.8%。 小米集團(01810) 首款汽車設計圖被指外洩，該股全日炒上12.4%收報13.34元。阿里巴巴(09988)上升1%收報117.5元，美團(03690) 上升2.5%收報172.4元。京東(09618) 上升2.7%收報245.4元。

【騰訊700】騰訊發行逾900萬獎勵新股 市值約38億元  詳情請看【下一頁

油價居高不下，早前公布盈喜的中石油(00857)全日上升3.7%收報4.17元，另一油股中石化(00386) 全日上升1.2%收報4.23元。資金再炒物管股，碧桂園服務(06098)上升6.1%收報22.35元，華潤萬象(01209) 上升3.3%收報46元。

本地股方面，美聯儲雖傳有意放慢加息，滙豐(00005) 全日仍上升1.7%收報57.9元，另一金融股友邦(01299) 全日上升2.7%收報90元。。自由行旅客回流本地商場利好地產股，新地(00016) 全日上升1.1%收報112.9元，九倉置業(01997) 收報47元上升1.3%。

【小米1810】小米首款車型設計疑被外洩 股價升逾1成搶鏡  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

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聯合國預測2023年世界經濟增長放緩　由約3％降至1.9％

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