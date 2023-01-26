大埔白石角雲滙再錄蝕讓　一房戶642.8萬易手元　4年蝕73.2萬

防疫政策放寬，中港兩地落實通關，樓市交投氣氛持續暢旺，但二手市場亦錄蝕讓買賣。中原地產徐家倫說，大埔白石角雲匯1期3座中層A3單位，實用面積381平方呎，一房間隔，原開價670萬元，終以642.8萬元易手，實用呎價約16,871元。

資料顯示，原業主於2019年以約716萬元購入單位，持貨4年轉售，現帳面蝕讓73.2萬元，單位期內貶值約10.2%。

徐家倫透露，新買家為年輕上車客，見屋苑環境舒適，樓齡較新，而且單位間隔合用，怕過年後樓價會貴，所以於大年三十晚拍板入市單位自住。

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