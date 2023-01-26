  • 18°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 15:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大埔白石角雲滙再錄蝕讓　一房戶642.8萬易手元　4年蝕73.2萬

股樓投資 15:44 2023/01/26

分享：

分享：

防疫政策放寬，中港兩地落實通關，樓市交投氣氛持續暢旺，但二手市場亦錄蝕讓買賣。中原地產徐家倫說，大埔白石角雲匯1期3座中層A3單位，實用面積381平方呎，一房間隔，原開價670萬元，終以642.8萬元易手，實用呎價約16,871元。

資料顯示，原業主於2019年以約716萬元購入單位，持貨4年轉售，現帳面蝕讓73.2萬元，單位期內貶值約10.2%。

徐家倫透露，新買家為年輕上車客，見屋苑環境舒適，樓齡較新，而且單位間隔合用，怕過年後樓價會貴，所以於大年三十晚拍板入市單位自住。

延伸閱讀 【有相睇】不甘被欺壓　新葵芳花園兩房業主封盤不賣　上車客追價25萬打動業主割愛【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同場加映 【iM話理知】兔年將至利好因素現 樓市上車機會何處尋？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

雲滙 大埔 中原地產 二手市場 私人屋苑

下一篇文章

【小米1810】小米首款車型設計疑被外洩 股價升逾1成搶鏡
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款