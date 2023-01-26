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【香港出口】港12月整體出口按年跌幅擴大至28.9%　輸往中日台跌逾3成　往阿聯酋升近4成

商業 16:37 2023/01/26

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政府統計處今（26日）發表去年12月份對外商品貿易統計數字，整體出口和進口貨值均續錄得按年跌幅，分別下跌28.9%和23.5%。

按地區而言，輸往亞洲的整體出口貨值下跌29.2%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌39.3%）、台灣（跌34.4%）、中國內地（內地）（跌30.4%）和越南（跌26.5%）。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值亦錄得跌幅，尤其是德國（跌44.1%）、英國（跌39.6%）和美國（跌26.7%）。

輸往主要目的地的出口變化：

目的地 按年同月貨值變幅（%）
日本 -39.3
台灣 -34.4
中國內地 -30.4
美國 -26.7
越南 -26.5
阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋） +39.4
總計 -28.9

（資料來源：政府統計處）

同時，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌43.3%）、泰國（跌39.1%）、馬來西亞（跌29.4%）、內地（跌28.2%）、越南（跌19.1%）、美國（跌18.9%）、日本（跌17.5%）和台灣（跌14.1%）。

政府發言人表示，反映外圍經濟環境惡化及跨境陸路運輸受阻的嚴重拖累，2022年12月商品出口貨值的按年跌幅進一步擴大。輸往內地、美國及歐盟的出口均繼續大幅下跌；輸往其他主要亞洲市場的出口則錄得不同程度的跌幅。
　　 
發言人續稱，環球經濟增長展望疲弱，短期內將繼續對香港的出口表現有負面影響。不過，跨境陸路運輸在近期相關限制放寬後逐漸恢復，應會抵銷部分壓力，政府會密切留意情況。

【香港出口】2022年11月份出口貨量按年大跌26.9%　輸往中、美急跌逾3成

記者：楊嘉軒

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