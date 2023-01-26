【IBM】IBM宣佈裁員約3900名 股價下降2% 2022年現金流比預期差

IBM（IBM）在25日（週三）宣布進行資產剝離，將裁員約3900名員工，佔線員工的1.4％，及去年業績沒有達到其年度現金目標。

在截至12月31日的第四季度，IBM公佈的淨收入為27.1億美元，或每股2.96美元，而一年前為23.3億美元，或每股2.57美元。2022年IBM的現金流為93億美元，低於其100億美元的目標，原因是短缺的營運資金需求高於預期，因此需要裁員。

【職場趣聞】公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 網民 ： 公司傳統真有趣 !【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

IBM表示，裁員將在1月至3月期間產生3億美元的費用，是IBM的Kyndryl業務和Watson Health的一部分人工智能部門的分離有關。

股價在延長交易時段中下降了2%，有分析師表示，下跌是由裁員的消息和負面的自由現金流造成的。

調整後的收益為每股3.60美元。同時，收入從一年前的167.0億美元下降到166.9億美元。

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷