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【開工利是2023】花旗派688元新春大利是　管理層到訪分行向員工拜年

Hot Talk 15:20 2023/01/26

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【開工利是2023】花旗派688元新春大利是　管理層到訪分行與員工拜年

2023年兔年首個工作天（大年初五）早上，花旗銀行管理層大年初五到訪分行為員工拜年打氣，同時為答謝員工在過去一年的努力，花旗香港今年繼續以電子方式向全行員工派發688元新春大利是以示鼓勵。

香港花旗銀行總經理江碧彤與零售銀行業務主管李貴莊今日到訪旺角分行及太古城分行，向同事拜年賀新歲，送上新春祝福，感謝前綫同事在疫情期間一直謹守崗位，盡心盡力服務客戶。

江碧彤祝福同事新一年工作順利、得心應手，祝願分行客似雲來、生意興隆，寄語同事繼續充份利用花旗集團的獨特優勢，為客戶提供優質的財富管理產品和服務，與客戶攜手增值財富。

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編輯：姚卓然

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