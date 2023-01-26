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【AI爭議】ChatGPT太強大　亞馬遜警告員工勿分享機密

科技 15:15 2023/01/26

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亞馬遜公司律師警告員工不要向ChatGPT提供亞馬遜任何機密文件及信息，包括編寫中的代碼。

由OpenAI開發的人工智能聊天機器人程式ChatGPT，自去年底亮相後，瞬間在業界掀起了一場風暴。ChatGPT能夠寫詩、繪畫、作曲、與人類進行深層對話，強大的能力為人類帶來不少幫助。惟同時不少人也認為，ChatGPT是一把雙刃劍，帶來好處的同時也會帶來許多弊端。

【AI爭議】藝術家集體起訴AI繪圖程式　Midjourney、Stability AI涉侵權

【AI爭議】ChatGPT成「出貓」神器　紐約公立學校禁用

近日亞馬遜（Amazon）員工於內部Slack頻道，就探討可如何使用ChatGPT。舉例指，公司會否制定及提供在工作設備上使用ChatGPT的官方指導；也有員工想知道，他們是否被允許使用ChatGPT工作。

隨即亞馬遜一名公司律師便加入討論，並警告員工不要向ChatGPT提供亞馬遜任何機密文件及信息，包括編寫中的代碼。他也提醒員工應遵循公司現有的保密政策，恐防員工輸入的訊息，或會被用作ChatGPT的訓練數據，而洩漏出機密信息。

事實上，亞馬遜一直對ChatGPT有著莫大的擔憂，早前該企已設置許多內部防護措施。綜合外媒報道指，當員工使用工作設備進入ChatGPT網站時，會出現警告訊息，指員工即將訪問第三方服務，而該服務則未被亞馬遜安全部門批准使用。

【人工智能】微軟研AI語音模型　模仿真人發聲及語氣

責任編輯：曾曉汶

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