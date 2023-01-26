馬斯克帳戶改名「Tweet先生」：Twitter唔准我改返原名

Tesla創辦人馬斯克去年收購社交平台Twitter，早前在法庭遭律師口誤稱為「Tweet先生」。馬斯克對新稱號照單全收，將自己的Twitter帳戶名稱改為「Tweet先生」，又笑指Twitter不會讓他改回原名。

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馬斯克（Elon Musk）因2018年一則稱私有化Tesla的帖文，被一群Tesla股東控告其涉及誤導。控方代表律師本周於庭上，誤稱馬斯克為「Tweet先生」（Mr. Tweet）。

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律師形容這次口誤為弗洛伊德式錯誤，但馬斯克則開玩笑指，「Tweet先生」可能是一個準確的描述。

馬斯克其後將自己的Twitter帳戶用戶名稱，由名字「Elon Musk」改為「Tweet先生」。他周四（26日）再發帖文，笑言自己改了用戶名後，Twitter現在不會讓他改回原來的名稱。

不少網民就趁機「食花生」，更有人聲稱自己是代朋友問，馬斯克能否為美國總統拜登（Joe Biden）的帳戶用戶名稱改為「眼瞓先生」（Mr. Sleep）。

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責任編輯：鄭錦玲