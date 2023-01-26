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【藍籌業績】 金沙中國上季淨虧損擴大 管理層看好澳門賭業及旅遊業前景 股價轉跌逾4%

股樓投資 15:12 2023/01/26

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金沙中國（01928）去年第四季淨虧損擴大至3.48億美元；淨收益總額按年減少31.7%至4.39億美元。管理層表示，隨著澳門解除旅遊限制，旗下物業的訪客量、博彩量、零售銷售及酒店入住率已有顯著改善，因此所有初期跡象均為正面。股價今早（26日）高開2.7%後，一度升逾5%，高見31.55元，惟接近午市升勢不保，更要倒跌，低見28.75元，最多跌4.7%，最新報28.75元，仍跌4.2%，成交額11億元。

【招行 3968】 招行2022年純利按年升逾15% 股價創逾半年新高 野村上調招行目標價一成【見下頁

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金沙中國公布，截至去年12月底止全年淨收益跌44.2%至16.1億元（美元，下同），淨虧損由10.5億元擴大至15.8億元。單計第四季，淨收益總額按年跌31.7%至4.39億元，淨虧損由去年同期的2.45億元，擴大至3.48億元。經調整物業EBITDA轉虧損5,100萬元元，去年同期為7,400萬元。

控股股東LVS主席兼行政總裁Robert Glen Goldstein表示，儘管旅遊限制及訪客量減少於季內持續影響集團的財務表現，惟集團對於整個旅遊及旅遊消費市場強勁復甦仍充滿信心，而澳門仍為全球最大綜合度假村市場，集團投資的承諾從未動搖，38億元的承諾僅為基綫，並對有效利用更多資金以擴充金沙中國的非博彩服務感到興奮，對澳門於未來年度發展為更有活力及多元化的旅遊市場非常樂觀。

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記者：郭秀慧

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金沙中國有限公司（01928） 港股 博彩 EBITDA 純利

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