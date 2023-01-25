【兔年獎賞】Fusion Bank 推「福兔迎富多重賞」 WeChat PayHK 用WeFun 兌換現金即可 參與 「瓜分$10萬電子現金券」

Fusion Bank (富融銀行)推出「福兔迎富多重賞」，包括客戶於推廣期內在WeChat Pay HK(WPHK)首次使用WeFun 兌換現金即可參與「瓜分$10萬電子現金券」，瓜分價值高達10萬元的WPHK電子現金券。

「福兔迎富多重賞」其他優惠及獎賞包括

匯款加碼賞：即日起至3月31日，跨境匯款免收價值50元匯入手續費、免收最高250元匯出手續費及最高800元兌換外幣+跨境匯款現金回贈。

冬日邀請賽：即日起至2月5日憑個人邀請碼邀請親友開戶，雙方同獲6%加息券（用作港幣定存），邀請人數首三位更可贏得iPhone 14 Pro Max 1TB

K11開戶賞：即日起至2月5日憑【FUN11】邀請碼成功開戶，即可於K11 Art Mall線下兌換250 “K Dollar作消費購物之用

循環易借隨借隨還：申請Fusion Bank 「循環易借」貸款，隨借隨還，提前還款，慳息兼無罰則，貸款1,000元，每日利息低至0.128元

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