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【兔年獎賞】Fusion Bank 推「福兔迎富多重賞」 WeChat PayHK 用WeFun 兌換現金即可 參與 「瓜分$10萬電子現金券」

理財智慧 18:44 2023/01/25

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Fusion Bank (富融銀行)推出「福兔迎富多重賞」，包括客戶於推廣期內在WeChat Pay HK(WPHK)首次使用WeFun 兌換現金即可參與「瓜分$10萬電子現金券」，瓜分價值高達10萬元的WPHK電子現金券。

「福兔迎富多重賞」其他優惠及獎賞包括 

  • 匯款加碼賞：即日起至3月31日，跨境匯款免收價值50元匯入手續費、免收最高250元匯出手續費及最高800元兌換外幣+跨境匯款現金回贈。
  • 冬日邀請賽：即日起至2月5日憑個人邀請碼邀請親友開戶，雙方同獲6%加息券（用作港幣定存），邀請人數首三位更可贏得iPhone 14 Pro Max 1TB
  • K11開戶賞：即日起至2月5日憑【FUN11】邀請碼成功開戶，即可於K11 Art Mall線下兌換250 “K Dollar作消費購物之用
  • 循環易借隨借隨還：申請Fusion Bank 「循環易借」貸款，隨借隨還，提前還款，慳息兼無罰則，貸款1,000元，每日利息低至0.128元

公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 【見下頁

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撰文 : 陳玉蓮

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