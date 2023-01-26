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【大行報告】料中國電影票房今年回復至增長階段 富瑞上調貓眼娛樂目標價至12元

股樓投資 15:06 2023/01/26

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富瑞表示，在政府的政策支持和消費需求帶動下，對中國電影業的長期發展持積極態度，認為票房在去年下半年觸底後，將在今年回復至增長階段。根據最近的票房趨勢，該行亦預計今年農曆新年票房的表現比去年略好，維持對貓眼娛樂（01896）「買入」評級，目標價由8.8元升至12元。貓眼娛樂周四（26日）截至下午3時報10.6元，升幅3.3%。



【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

該行估計，農曆新年期間的票房收入約為63億元人民幣，高於去年的60億元。另外預計今年票房將按年增長47%至440億元。該行亦下調對貓眼娛樂去年收入和盈利估計，以反映下半年疫情影響。

 

【延伸閱讀】大行點睇：阿里要做創新發展領頭羊 股價有望翻身？，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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該行料其全年總收入將按年下降33%至22億元，比先前預測的26億元低；非國際財務報告準則盈利預計將達到2.04億元，之前預測為3.77億元，其中考慮到比預期更低的收入被成本優化部分所抵銷。

 

【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

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撰文：鄭昊彤

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目標價 買入 港股 電影 貓眼娛樂（01896） 大行報告

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