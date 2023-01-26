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【TSLA】Tesla減價令需求大量上升 股價上升5.3％ 2023交付量望會達到200萬輛

環球政經 16:32 2023/01/26

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據《路透社》報,特斯拉公司(Tesla Inc)首席執行官馬斯克(Elon Musk)在25日（週三）表示，公司的減價措施令產品的需求大量上升，並減少了因為經濟疲軟，買家不買產品的擔憂。

本月的大幅降價令大眾認為特斯拉是價格戰的發起人，但它預測今年的汽車銷量將增長37%，達到180萬輛，但比2022年的上升速度有所下降。它們亦表示，其長期目標是保持銷售額年均複合增長50%。受到提升電池生產和柏林及德克薩斯州新工廠成本的壓力，以及原材料、商品、物流和保修成本的增加，其汽車利潤率在報告季度降至兩年來最低點25.9%。

【職場趣聞】公司要求已婚同事「站出來」 未婚同事排隊收逗利市 網民 ： 公司傳統真有趣 !【下一頁

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馬斯克指，1月份的車輛訂單大約是產量的兩倍，令汽車製造商對Y型SUV進行小幅提價。如果沒有外部干擾，2023年的交付量可能會達到200萬輛。

Tesla股價在延長交易時段中上漲了5.3%。

 

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責任編輯：張瑋婷

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