相隔一周同類單位賣貴120萬　維港頌海景兩房1580萬沽　原業主仍蝕近400萬

踏入兔年，二手交投持續暢旺，樓價亦見回升。中原地產陳家鴻說，北角維港頌6座中層D室，實用面積569平方呎，兩房間隔，向西，望海景，日前以1,580萬元易手，實用呎價約27,768元。

陳家鴻續說，翻查成交紀錄，屋苑同類單位對上一宗成交，追溯至上一星期，當時一個高層E室，以1,460萬元沽出，即相隔一星期，同類單位遭搶高120萬元。

雖然相隔一星期，同類單位遭搶高120萬元，但原業主於2019年以1,973萬元買入上址，持貨4年，現帳面蝕393萬元，物業期內貶值20%。

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