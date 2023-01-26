【大行報告】大和料「夜經濟」復甦可期 上調海倫司目標價至18.5元

大和表示，在預料內地「夜經濟」復甦指日可待下，將對海倫司（09869）的投資評級由「持有」上調至「買入」，目標價亦由13元上調至18.5元，相當於預測今明兩年市盈率各72倍及36倍。海倫司周四（26日）截至下午3時報15.9元，升幅3.4%。



【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

該行指，海倫司旗下經營酒館去年12月的日均收入受疫情影響，只有2019年及2021年的63%及65%。受經營去槓桿、分店關門一次性開支及營運暫停等影響，該行料公司去年下半年將錄得虧損。不過該行亦指，新年假期以來整體客流處於改善軌道。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

大和稱，海倫司約200間酒館自去年10月因新冠防控關閉，停業分店數字在月初升至400間高，以改善現金流及減少新冠疫情相關損失。該行預期公司在停業酒館復業後，於今年將恢復檢視滲透較少地區的酒館網絡。該行下調對海倫司今明兩年每股盈利預測13%至31%，反映分店數目少於預期。



【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭昊彤