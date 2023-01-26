  • 18°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】大和料「夜經濟」復甦可期 上調海倫司目標價至18.5元

股樓投資 14:52 2023/01/26

分享：

分享：

大和表示，在預料內地「夜經濟」復甦指日可待下，將對海倫司（09869）的投資評級由「持有」上調至「買入」，目標價亦由13元上調至18.5元，相當於預測今明兩年市盈率各72倍及36倍。海倫司周四（26日）截至下午3時報15.9元，升幅3.4%。
 

【溫股知新】恒指短期難再衝 三項部署助進攻

 

該行指，海倫司旗下經營酒館去年12月的日均收入受疫情影響，只有2019年及2021年的63%及65%。受經營去槓桿、分店關門一次性開支及營運暫停等影響，該行料公司去年下半年將錄得虧損。不過該行亦指，新年假期以來整體客流處於改善軌道。

 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡騰訊績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

 

大和稱，海倫司約200間酒館自去年10月因新冠防控關閉，停業分店數字在月初升至400間高，以改善現金流及減少新冠疫情相關損失。該行預期公司在停業酒館復業後，於今年將恢復檢視滲透較少地區的酒館網絡。該行下調對海倫司今明兩年每股盈利預測13%至31%，反映分店數目少於預期。


【青姐話】一步一驚心 突破欠氣氛

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭昊彤

開啟hket App，閱讀全文
目標價 買入 港股 海倫司（09869） 大行報告

上一篇文章

【騰訊700】騰訊發行逾900萬獎勵新股 市值約38億元

下一篇文章

【券商點睇】加碼布局鋰資源與下游業務 天齊低槓桿助縱向收購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款