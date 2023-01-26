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【小米1810】小米首款車型設計疑被外洩 股價升逾1成搶鏡

股樓投資 15:30 2023/01/26

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小米（01810）進軍電動車市場一向備受市場關注，近日在內地網絡上流傳一張「小米MS11」的車型設計圖，事後獲小米承認是非常早期的招標過程的設計稿圖片，是二級供應商保密的設計文件，而該供應商為模具打樣的供應商。不過小米強調並非最終設計圖，公司將根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

小米在港股今日（26日）復市日表現亮麗，截至3時，股價報13.28元，升12%，成交額15.9億元。

近日，一名微博汽車博主「不是鄭小康」發布一則關於小米MS11車型的圖片，當中主要展示了小米汽車前臉、後尾等設計、保險槓、小米MS11的裝飾件以及小米與北汽模塑相關合作細節等。目前「不是鄭小康」的微博已不見此帖文，相信應是經已下架該文章。

延伸閱讀：【2023年部署】滙豐予恒指今年目標22810點   另推薦13隻通關受惠股【見下頁

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記者：李兆明

 

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