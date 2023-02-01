【2023兔年】法巴料港股未來仍有上升空間　一文看清投資界對兔年股市看法（不斷更新）

▲ 【2023兔年】一文看清投資界對兔年股市看法（不斷更新）

爆竹一聲除舊歲，港股紅盤高開，現升逾400點，上企二萬二關。本文正精選投資界對兔年股市看法，讓各讀者更容易了解市場對股市走勢的不同看法。

法巴：港股估值仍比中美股市低 未來仍有上升空間

法巴亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏認爲，港股市盈率較A股、標指及納指的低，目前仍在約10倍左右，估值仍相當吸引，料未來仍有上升空間，而最近中港股市的回調屬「健康整固」。同時，該行看好中港六大板塊，分別爲科技、保險、旅遊及運動相關的消費、新能源車、醫藥及券商金融。

景順：中國經濟將自次季起迎來強勁反彈

景順首席環球市場策略師Kristina Hooper表示，在中國傳統文化中，兔是一種「十分溫和又充滿靈氣的動物」，預期今年股市亦會是平靜祥和又活力四射的一年。歐洲及英國通脹高企，但在逐步放緩。該行相信在不久之後，可能就會看到央行對需求的放緩及通脹的控制程度感到滿意，因此結束其緊縮周期，而聯儲局或於今春為加息按下暫停鍵。

至於中國新冠感染病例數或因春運而有所上升，但此後可能急劇下降，從而為更強勁的經濟增長鋪平道路。中國重新開放對亞洲經濟增長至關重要。國際貨幣基金組織副總裁吉塔·戈皮納特（Gita Gopinath）的看法與該行一致，即中國經濟增長將自第二季度起迎來強勁反彈。

DWS：企業估值具有吸引力 股價仍有進一步上漲的空間

DWS亞太區投資總監 Sean Taylor表示，經濟和企業盈利增長的前景比2022年好得多，而根據中國占星術，兔年應該帶來成功與和平。自新冠疫情爆發以來，中國將首次迎來一波春節旅遊熱潮。「中國經濟復常了，我不認為這種情況會再次逆轉，即使春節過後新冠病例可能會大幅上升」。他又指，只要中國的新冠疫情情況穩定下來，復甦就會加快，並預計從2023年第二季度甚至更早開始，經濟數據就會向好。政府優先考慮2023年的增長，預計將通過刺激措施支持經濟，尤其是消費回升和服務業的復甦將推動增長。從最近發佈的經濟數據看，第二季度中國經濟將出現V型反彈，並預計2023年中國經濟增長將回升至5%。

Taylor表示，中國股市已擺脫2021年2月以來的長期跌勢，但到目前為止，股市只收復了部分跌幅，預計股價仍有進一步上漲的空間。中國企業具有大約15%的收益增長和較低的風險溢價，應該能確保股市向好。企業估值具有吸引力，市盈率為11.4倍，遠低於13倍的十年平均水平。

他看好消費行業最有可能受惠於中國復常。經過三年疫情相關的停滯之後，被壓抑的消費需求強勁。防疫期間家庭的儲蓄大幅增加，現在是時候進行更多消費。同時，又預計就算疫情導致中國的經濟重啟曲折不穩，但最壞情況或已過去。 他補充說，特別對於房地產行業、以及整體私人企業而言，政策支持利好增長。

普徠仕：市場盈利預測仍過於樂觀 留意未來幾個月中國的入市時機

普徠仕亞太區多元資產解決方案主管Thomas Poullaouec及其團隊發表最新報告指，中國經濟重啟及完善房地產行業風險管理對市場有利，中國重新開放將對2023年經濟增長逐步產生正面影響。市民逐步恢復活動，被壓抑的需求和停工期間積累的儲蓄將推動國內增長。而聯儲局或將緊縮政策維持更長時間，直至就業需求降溫。

該行認為市場的盈利預測仍然過於樂觀，因此維持調低股票配置。在股票方面，由於中國重新開放將有利於區內經濟，因此調高亞洲（日本除外）股票配置，並建議分散亞洲市場的風險，避免中國的疫情引起的短期波動。該行正留意未來幾個月中國的入市時機。在固定收益方面，Poullaouec指，維持增加高息債券配置，其估值可提供合理的風險補償。雖然基本面仍然正面，但預期違約率將從歷史低位上升至長期平均水平。

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編輯：姚卓然