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IOC准俄羅斯與白俄選手 用中立身份參加奧運

環球社會熱點 15:00 2023/01/26

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巴黎奧運會將於明年舉行，外界關注國際奧委會（IOC）會否允許俄羅斯及白俄羅斯運動員參賽。IOC開綠燈，容許俄羅斯及白俄選手以中立身份參與奧運賽事。烏克蘭批評IOC決定，等同支持俄羅斯入侵烏克蘭。

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俄羅斯去年2月入侵烏克蘭時，IOC曾建議禁止俄羅斯及白俄運動員參加國際體育賽事，但隨著俄烏戰局變化，IOC態度改變。

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia，OCA）上月亦批准，兩國運動員參與其管轄範圍內，為參與2024年巴黎奧運需出席的賽事。

IOC執行委員會成員周三（25日）舉行電話會議後，正式批准俄羅斯及白俄選手以中立運動員身份參加奧運比賽。

IOC表示，任何運動員都不應因其持有的護照，而被禁參賽。IOC同時強調，容許俄羅斯及白俄選手參賽的前提是，他們完全尊重奧林匹克憲章（ Olympic Charter），且未有積極支持俄烏戰爭。

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IOC決定引來烏克蘭強烈批評，運動員組織「全球運動員」（Global Athlete）和「烏克蘭運動員」（Ukrainian Athletes）發表聯合聲明回應指，IOC允許兩國運動員參加2024年巴黎奧運預選賽的決定，向世界傳達了IOC支持俄羅斯入侵烏克蘭的信息。

聲明指，他們明白若恢復禁令將令很多俄羅斯及白俄運動員感到痛苦，更剝奪他們在世界舞台追求職業生涯的機會。但和每個烏克蘭人所經歷的暴行相比，俄羅斯及白俄運動員所付出的代價顯得微不足道，認為必須限制他們停賽直至俄羅斯完全撤出烏克蘭。

IOC則指，俄羅斯及白俄仍不得舉辦任何國際體育賽事，兩國政府官員亦不會獲邀參加任何體育賽事或會議。IOC強調支持烏克蘭運動員，將致力令烏克蘭在巴黎奧運及2026年的冬季奧運會上，都擁有一支強大的團隊。

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責任編輯：李俊儀

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