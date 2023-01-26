【騰訊700】騰訊發行逾900萬獎勵新股 市值約38億元

騰訊(00700)公布，在上周五（20日）根據股份獎勵計劃發行約977.16萬股新股，佔擴大後股本約0.102％，以上周五收報391.8元計，該批股份市值約38.3億元。至2時半，騰訊報405.4元，上升3.4%。

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集團指出，於去年3月至8月期間向不少於6,000位獎勵人士授予發行合共約671.22萬股獎勵股份，以及因實物分派作出調整發行約305.95萬股額外獎勵股份。發行旨在嘉許獎勵人士所作貢獻，並吸引及挽留持續經營及發展所需人才，以及反映實物分派導致對獎勵股份所作出調整。至於獎勵人士包括僱員、行政人員或高級職員、董事、專家、顧問或代理。

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