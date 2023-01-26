  • 18°C
香港時間 : 2023126日 (週四) 15:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊發行逾900萬獎勵新股 市值約38億元

股樓投資 14:55 2023/01/26

分享：

分享：

騰訊(00700)公布，在上周五（20日）根據股份獎勵計劃發行約977.16萬股新股，佔擴大後股本約0.102％，以上周五收報391.8元計，該批股份市值約38.3億元。至2時半，騰訊報405.4元，上升3.4%。

【比亞迪1211】福特傳向比亞迪等廠商 洽售德國車廠  詳情請看【下一頁

集團指出，於去年3月至8月期間向不少於6,000位獎勵人士授予發行合共約671.22萬股獎勵股份，以及因實物分派作出調整發行約305.95萬股額外獎勵股份。發行旨在嘉許獎勵人士所作貢獻，並吸引及挽留持續經營及發展所需人才，以及反映實物分派導致對獎勵股份所作出調整。至於獎勵人士包括僱員、行政人員或高級職員、董事、專家、顧問或代理。

【長和系】和黃醫藥及武田製藥 達成11億美元藥品銷售協議  詳情請看【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 港股

上一篇文章

淘大花園兔年首宗成交見紅　兩房原業主微蝕10萬離場

下一篇文章

【大行報告】大和料「夜經濟」復甦可期 上調海倫司目標價至18.5元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【帶你睇盤】幾年前豪裝大翻新　美孚新邨三房戶叫價770萬
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
【開工利是2023】已婚下屬派唔派畀未婚上司？ 利是原來都有公價？
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
27歲女記者過年前被裁 轉行到海底撈打工 時薪竟更高
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【有相睇】蔚藍灣畔三房以近5年新低價售　原業主仍賺逾3倍離場
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【2023財政預算案】下月發表新一份財政預算案　議員倡再派發消費券
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
【裝修設計】兩口子 + 多隻愛貓 只需30萬裝修570呎單位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款