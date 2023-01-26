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淘大花園兔年首宗成交見紅　兩房原業主微蝕10萬離場

股樓投資 15:04 2023/01/26

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香港置業胡國安表示，兔年交投熾熱，帶區內二手交投。牛頭角淘大花園兔年首宗成交，屋苑K座高層05室，實用面積約391平方呎，屬2房間隔，望內園景。單位以590萬元放售後約2個月後獲外區客接洽，議價後決定以約555萬元成交，實用呎價約14,194元。據悉，買家屬首置客，因去年同呎數單位以約703萬元成交，現見樓價回落，認為是入市好時機，故即睇即簽購入上述單位。

資料顯示，業主於2019年8月以約565萬元購入上述單位，是次轉售帳面虧損約10萬元，物業貶值約1%。

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撰文 : 蔡子俊

淘大花園 香港置業 牛頭角 二手市場

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