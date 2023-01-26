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英國生活成本危機持續 老師等工薪階層求助食物銀行

環球社會熱點 14:16 2023/01/26

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生活成本危機持續衝擊社會，英國不少工薪階層也難敵通脹要向食物銀行求助。有食物銀行透露，現時仍有救護員或老師要使用食物銀行服務。

移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金 【下一頁】

一名教會牧師Vicky Longbone於英格蘭中部德比郡經營食物銀行，近期有部分工薪階層民眾要求助食物銀行。

《紐約時報》指，依賴食物銀行的工薪家庭並非佔多數。不過在全英國經營食物銀行的機構Trussell Trust透露，去年上半年已錄得超過30萬新用戶，截至去年中有兩成客戶來自工薪家庭。

為倫敦各地機構提供過剩食物的慈善組織Felix Project指，組織支援的183個慈善機構中，有一半最近報告指有全職公營部門員工首次使用服務。

有倫敦東部一間食物銀行的員工指，曾有救護員和老師使用食物銀行服務。一名46歲護士Alicia Marcano最近也要前往食物銀行，領取焗豆罐頭、餅乾和麵等基本食品。

Alicia最近幾個月僅為節省開支，也放棄為12歲的女兒訂購學校午餐，改為購買較平價的熱狗和漢堡當作正餐。

英3歲童跟父母領免費食物 每日逾300人輪候 【下一頁】

就業率增長下英國的失業家庭減少，但薪金仍追不上通脹。英國自2016年以來，一直是全球大多數工人最低工資最高的國家之一。但英國不少低收入工人的工時不足，收入增長速度低於德國和法國等國。

智庫Resolution Foundation發表一份報告指，調查顯示11%受訪者在過去一個月因缺錢捱餓卻無食物果腹，高於疫情前的5%。

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責任編輯：鄭錦玲

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