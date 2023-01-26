【汽車製造】半導體晶片短缺持續　英汽車年產量銳挫至66年新低

全球半導體芯片供應持續緊張，令相關製造行業處處受制肘。去年英國製造的新車數量再次下挫，銳減至約77.5萬架，是自1956年、近66年以來的最低水平。

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英國汽車製造商和貿易商協會（Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT）表示，全球半導體芯片持續短缺，嚴重影響生產線。有汽車製造商擔心，英國尚未制定出具競爭力的戰略，以增加其製造業對投資者的吸引力。但英政府表示，有決心確保英國繼續成為全球領先的汽車製造國。

當地汽車製造商希望他們能在2025年再次達到年產100萬輛汽車的目標，惟要回復疫前水平，將需要大量資本投資，以及吸納更多新的汽車生產商到英國。製造商擔心英國政府對行業的援助落後美國和其他歐盟國家。

美國政府在2022年提出的《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act），表示將為在美國建立電動汽車供應鏈的汽車製造商提供以數十億美元計的補貼。SMMT行政總裁Mike Hawes表示，此舉將吸納大量國際投資，並削弱其他國家吸納外資的吸引力。

儘管年產量創逾60年新低，惟數據顯示，去年英國生產的電動汽車創下歷史新高，其中近3分之1是純電動或混能汽車。SMMT表示，單是這些電動汽車便佔出口價值近100億英鎊（約971億港元）。

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責任編輯：楊嘉軒