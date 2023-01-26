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【兔年開工利是】各行業老細開工利是預算增　廣告營銷公司派1,000元＋額外假期最驚喜

商業 13:24 2023/01/26

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兔年新開始，港人今年終於可以在防疫措施放寬，市道逐漸復甦的情況下過農曆新年。不少上班族都在年初五開工，老細派開工利是這個「利利是是」好意頭的傳統也是不能少的。在今年市況下，會否是自疫情以來派得最疏爽的開工利是？

出名福利好的廣告營銷集團The Bees Group、「港產陀飛輪」腕錶品牌萬希泉、運動及美容用品品牌FitBoxx、TP-Link產品總監周航均表示，因應員工數目增長，今年整體開工利是預算也有提高，開工利是金額方面則與去年相若，希望答謝一眾員工與公司共渡不同風浪及分享喜悅。隨着本港放寬防疫及入境限制，亦陸續恢復不同慶祝及Team Building活動，助提升士氣。

The Bees Group創辦人兼行政總裁曾錦強（KK）表示，今年開工利市金額為1,000元，與往年金額維持不變，整體預算則比去年多10%，約17萬元。另額外有兩日假期，讓員工下星期一才開工，「充夠電」更開心；以及有自疫情以來累積的Company Trip「員工旅遊」資金，可以讓部分員工連同農曆年假，總共享有約兩星期假。

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萬希泉創辦人沈慧林（William）表示，會派50至500元不等，與去年相若。「惟今年多了人開工，整體開工利是預算將會比去年多20至30%。」

FitBoxx營運總監李漢明（Ming）亦指出，開工利是預算比去年增長20%，預計總共約3萬至4萬元，盼讓員工「討個意頭開工順利」。

為鼓勵士氣，其業務及市場總監陳耀廣（Paddy）指，該公司近日增加了前線同事的銷售獎金，以及計劃增聘10%前線銷售人員，以便迎接中港通關後相應增加的旅客。今次同時是自疫情以來首次調升銷售獎金，指定的人氣熱賣產品銷售獎金增加約2%。

Ming及Paddy均表示：「希望公司銷量提高時，同事亦開心。」除了開工利是及增加銷售獎金，Ming 指時隔3年，早前終於可以全公司再次聚餐，並交由同事籌備及「話事」，管理層也沒有考慮太多預算問題，「總之大家開心就好」。該聚餐舉辦的抽獎活動，為「加碼」最多的一年，管理層更即興加碼約兩萬現金獎。

記者：張寶燕

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