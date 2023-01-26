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美眾院共和黨人 要求拜登就債務上限談判

環球經濟金融 13:30 2023/01/26

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美國政府的國債早前已接近觸及上限，財政部要採取特別措施避免債務違約。眾議院共和黨人在債務上限方面的立場分歧，但一致要求總統拜登同意談判。

麥卡錫醞釀訪台？ 美國防部據報正作安全部署 【下一頁】

美國上周四（19日）觸及31.4 萬億美元的債務上限，最快6月初就會出現債務違約風險。國會需盡早通過提高債務上限的法案，但兩黨就債務上限問題仍陷政治僵局。

路透社指，共和黨強硬保守派希望迫使拜登（Joe Biden）及民主黨人領導的參議院，同意大幅削減政府開支，以換取避免債務違約的協議。

共和黨内溫和派則希望更謹慎行事，避免對美國經濟造成任何潛在損害，但也堅稱共和黨不會支持未經談判就達成債務協議。

眾院共和黨人周三（25日）一致要求拜登同意談判。屬溫和派的共和黨眾議員培根（Don Bacon）表示，拜登如果拒絕談判，將無法獲得共和黨任何支持。

末日時鐘調快至倒數90秒 俄烏戰爭增核升級風險 【下一頁】

屬保守派的共和黨眾議員羅伊（Chip Roy）認為不用削減國防開支，但建議其餘領域的開支應重返新冠疫情前水平。

不過溫和派認為上述方案不可能於參院通過，提議開支升幅與通脹率看齊，或者將債務上限限額由固定美元數額改為佔國內生產總值（GDP）的一定百分比。

前總統特朗普（Donald Trump）在任期間，國會曾三度提高債務上限。眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和拜登料將舉行會議討論債務上限等問題，但目前尚未安排會議。

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責任編輯：鄭錦玲

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