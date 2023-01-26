【生科股】康方生物：收到Summit Therapeutics第一期首付款共3億美元　股價半日彈4%

▲ 【生科股】康方生物：收到Summit Therapeutics第一期首付款共3億美元

康方生物 （09926） 宣布，收到與Summit Therapeutics（美：SMMT）關於依沃西（PD-1 / VEGF雙特異性）的許可協議項下第一期首付款3億美元，其中包括2.749億美元現金及等值於2,510萬美元的1,000萬股代價股份。

康方生物半日彈4%，報49.75元。

康方生物指，Hart-Scott-Rodino （HSR）法案已備案完成，許可協議正式生效。根據許可協議，公司主席、執行董事、行政總裁兼總裁夏瑜博士已獲委任為Summit 董事會成員。而Summit將在許可協議簽訂日起90天內以現金形式支付2億美元第二期首付款。公司選擇持有Summit股份且夏瑜接受擔任Summit董事，以進一步加強和Summit的合作。

公司早前將授予Summit於Summit許可地區開發及商業化突破性雙特異性抗體依沃西（ PD -1 / VEGF ， AK112 ）的獨家許可權。

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編輯：姚卓然