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Meta將恢復特朗普FB及IG帳戶 警告違規再禁

環球社會熱點 12:42 2023/01/26

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美國國會山莊發生暴動後，美國前總統特朗普被指煽動支持者闖入國會，其Facebook等社交平台帳戶隨即被禁。Facebook母企Meta宣布，將恢復特朗普的Facebook及Instagram帳戶。但Meta同時警告，若特朗普再度違規，會刪除特朗普的帖文甚至再禁用其帳戶。

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特朗普（Donald Trump）的Facebook及Instagram帳戶已被禁逾2年，Meta全球事務總裁Nick Clegg周三（25日）宣布，特朗普帳戶將在未來數周內恢復，但會增設限制阻止重複犯罪。

Nick Clegg在博客文章中表示，導致公司在2021年1月封鎖特朗普的嚴重公共安全風險已經充分消退。但他同時警告，若特朗普繼續違反Meta公司規定，將會面臨更嚴厲的處罰，包括刪除貼文甚至再被封鎖帳戶兩年。

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Nick Clegg指，政治人物的言論不論好壞，公眾都有權聆聽，從而在投票時作出明智選擇。但他同時強調，這並不代表民眾在平台上可無限制發言。

特朗普在自家社交平台Truth Social發表聲明指，Facebook公司的估值自其帳戶被封後已損失數十億美元，強調事件永遠不應再發生於現任總統，或任何其他不應該遭到報復的人身上。

Meta決定引來外界反對，美國全國有色人種協進會（NAACP）主席約翰遜（Derrick Johnson）表示，Facebook的決定體現公司將利益置於民眾安全之上。

他指摘Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg），即使有人在美國國會山莊散布仇恨、煽動及陰謀言論並煽動暴力叛亂後，朱克伯格卻認為仍不足以令其從平台上除名。

責任編輯：李俊儀

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