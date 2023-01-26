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【保險股】保誠獲批設澳門分行　林智剛將兼顧當地業務

股市 12:26 2023/01/26

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【保險股】保誠獲批設澳門分行　業務遍及亞非24個地區

保誠 （02378） 宣佈已獲澳門特別行政區批准於澳門設立其香港公司轄下的分行，而保誠保險行政總裁林智剛將負責管理及監督澳門分行的業務。進軍澳門市場後，保誠的業務將遍佈亞洲及非洲地區的24個市場。

在營運初期，保誠的理財顧問團隊將配以數碼科技，為澳門市場提供具多元貨幣選項的人壽及健康保障產品，以滿足客戶儲蓄、健康及保障方面的需求。林智剛表示，很高興可為澳門市民提供創新的保險方案，進駐澳門為集團大灣區策略的一個重要里程碑。

保誠集團戰略事業群總裁吳立賢指出，開設澳門分行代表集團業務已遍佈粵港澳大灣區各個市場。澳門經濟發展蓬勃，唯保險滲透率仍偏低。隨著澳門人口急速老化，市民對澳門及大灣區內的私營醫療服務需求殷切。「澳門分行是保誠業務策略上的一個關鍵市場，憑藉我們 50多年來於香港服務客戶所累積的經驗，我們會把相關經驗實踐至澳門市場，讓大灣區市民更易獲得醫療及財富保障。」

大灣區由廣東省九個城市以及香港、澳門兩個特別行政區組成，並擁有8,670萬龐大人口，佔2021年中國國內生產總值11% 。於2021年，澳門人壽保險滲透率為6.4%，略高於香港滲透率 （17.3%）的三分之一。受惠於市場對健康保障及財富管理產品需求的上升，澳門人壽保險業在2021年的毛承保保費 （Gross written premium）按年上升26%，達330億澳門幣（約40億美元 ）。

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編輯：姚卓然

保險公司 保誠保險 財富及資產管理 儲蓄 經濟 大灣區 保誠（02378） 人壽保險
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