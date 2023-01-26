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【美股業績】Levi's第四財季收入純利勝預期、盤後升6% 牛仔褲以外產品增長更快
丹寧時裝品牌Levi's（美：LEVI）公布截至2022年11月27日止第四財季業績，季度收入按年跌6%至15.9億美元，純利跌1%至1.5億美元，經調整純利跌19%至1.4億美元，即每股盈利0.34美元，收入及純利均勝市場預期。Levi's美股盤後升6%，報17.57美元。
若撇除美元強勢影響，以固定匯率計，Levi's上財季收入大致持平。
以地區劃分，Levi's美洲收入按年跌5%至8.4億美元；歐洲收入跌8%至3.7億美元，當中撤出俄羅斯佔4%跌幅；亞洲增17%至2.5億美元。Dockers、Beyond Yoga等副線品牌增33%至1.3億美元。
Levi's 全年收入增7% 非牛仔褲產品收入增長更快
全財年計，Levi's 淨收入按年增 7%至62億美元，盈利增3%至5.69億美，以固定匯率計，分別增長12%和6%。
Levi's向來以牛仔褲為主力產品，但近年力推其他類型產品支持增長。集團行政總裁Chip Bergh指出，去年接近40%的收入來自牛仔褲以外的產品，當中女裝、上衣和國際服裝的收入增長高於總收入增幅，料今年可維持可觀增長。
另外，Levi's主席Chip Bergh稱，直銷渠道表現在聖誕旺季強勁，11月及12月銷售額按年增10%。
Levi's預期，若通脹及疫情負面影響減少，2023年收入介乎63億至64億美元，每股盈利約1.3至1.4億美元，與市場預期相若。
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記者：宋佩恩